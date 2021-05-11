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Трижды мутировавший коронавирус из Индии стал опасностью для всего мира

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Фото: Adnan Abidi / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности трижды мутировавшего штамма коронавируса из Индии. Эксперты признали, что он стал вызывать беспокойство на глобальном уровне. Об этом руководитель подразделения по новым болезням и зоонозу в ВОЗ Мария Ван Керкхове рассказала телеканалу СNBC.

Новый статус, «вариант для беспокойства», на глобальном уровне означает, что индийский штамм оказался подобен вирусам, которые признаны наиболее заразными, смертоносными или устойчивыми к вакцинам и лечению. Причиной для этого представитель ВОЗ назвала то, что мутировавшая инфекция распространяется значительно быстрее исходного штамма SARS-CoV-2.

10 мая сообщалось, что в реке Ганг, почитаемой в Индии как священная, нашли тела десятков людей, предположительно умерших от коронавируса.

За день до этого стало известно, что врачи индийского штата Гуджарата зафиксировали вспышку мукоромикоза (черная плесень) — редкого заболевания, вызываемого плесневыми грибами. Как утверждает издание India Today, этой болезни наиболее подвержены те, кто заражен COVID-19 или перенес эту инфекцию.

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