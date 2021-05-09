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В Индии зафиксировали вспышку «черной плесени» у переживших коронавирус

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Идрис Мухамед / РИА Новости

Врачи индийского штата Гуджарата зафиксировали вспышку мукоромикоза («черная плесень») — редкого заболевания, вызываемого плесневыми грибами. Об этом сообщает India Today.

Журналисты отмечают, что в стране уже заразились более 100 человек. Двумя днями ранее издание сообщало о 40 зафиксированных случаях мукоромикоза: восемь пациентов из их числа потеряли зрение.

По данным издания, «черная плесень» сильнее остальных грозит людям, зараженным коронавирусом, и тем, кто уже пережил COVID-19.

Власти Индии начали принимать меры для борьбы с недугом. В Гуджарате уже заказали 5000 тысяч инъекций для лечения пациентов. Кроме того, правительство создало специальные отделения для больных мукоромикозом в некоторых больницах штата.

Мукоромикоз характеризуется поражением кожных покровов и поражением внутренних органов, что может привести к смерти. По данным информационного агентства PTI, несколько жителей Индии уже умерли после заражения «черной плесенью».

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