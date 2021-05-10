В священной реке в Индии нашли десятки тел умерших от коронавируса

В священной для Индии реке Ганг нашли тела десятков людей, предположительно умерших от коронавируса. Об этом сообщает газета Times of India.

Отмечается, что жители штата Бихар на востоке стране обнаружили в понедельник, 10 мая, по меньшей мере 30 разложившихся трупов. Некоторые местные жители утверждают, что видели 100-150 тел.

По одной из версий, трупы в реку сбрасывали жители прибрежных деревень, так как не могли позволить себе кремацию, традиционную для индуизма. В настоящее время водоем очищают от тел по распоряжению местной администрации. Впоследствии их кремируют на средства штата.

Ранее сообщалось, что врачи индийского штата Гуджарата зафиксировали вспышку мукоромикоза («черная плесень») — редкого заболевания, вызываемого плесневыми грибами. Как утверждает издание India Today, этой болезни наиболее подвержены те, кто заражен COVID-19 или перенес эту инфекцию.