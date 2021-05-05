Индия установила новый антирекорд по числу смертей от коронавируса

В Индии за прошедшие сутки был установлен новый антирекорд смертности от коронавируса: скончались 3780 заразившихся. Об этом в среду, 5 мая, сообщает Times of India со ссылкой на Минздрав страны.

Общее число умерших от COVID-19 в стране составляет 226 188. Кроме того, в Индии начало расти число новых случаев COVID-19 после трехдневного снижения прироста заболевших. За минувшие сутки в стране было выявлено 382,3 тысячи случаев коронавируса, более чем на 25 тысяч больше, чем накануне. Число заболевших уже вторую неделю подряд превышает 300 тысяч человек в сутки — больше, чем в любой другой стране мира.

В Индии анонсировали начало вакцинации «Спутником V». Сотрудник индийской компании Dr. Reddy's Laboratories в Хайдарабаде получила первую партию российского препарата и заявила, что местные больницы ждут вторую поставку из России.