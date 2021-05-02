В Индии анонсировали начало вакцинации «Спутником V»

В Индии вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» может начаться уже через 10 дней, анонсировал ТАСС высокопоставленный сотрудник индийской компании Dr. Reddy's Laboratories в Хайдарабаде, которая получила накануне первую партию российского препарата.

«Мы ждем вторую поставку из России», — заявил источник. По его словам, также необходимо провести контроль качества. Также собеседник отметил, что начать вакцинацию сразу после получения партии невозможно.

1 мая первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Индию.

Индия уже восемь дней подряд фиксирует мировой антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. Днем ранее сообщалось, что в стране выявлено 401 993 новых случая инфицирования. Общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 19 164 969, число летальных исходов возросло до 211 853. Страна занимает второе место в мире по числу заразившихся, на первом месте остаются США (32 345 329 случаев).