Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Индию

Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Индию. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает РИА Новости.

Ранее 1 мая сообщалось, что за последние сутки в стране выявили более 400 тысяч заражений коронавирусом, что является мировым антирекордом.

За все время эпидемии в Индии заразились коронавирусом 19 164 969 человек, из них скончалось 211 853 человек. Страна занимает второе место в мире по числу заразившихся, на первом месте остаются США (32 345 329 случаев).

30 апреля число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 150 миллионов человек.