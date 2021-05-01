В Индии за сутки выявили более 400 тысяч заражений коронавирусом, что является мировым антирекордом. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии.

Индийские медики зарегистрировали за последние 24 часа 401 993 новых случая инфицирования.

Общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 19 164 969, число летальных исходов возросло до 211 853. Страна занимает второе место в мире по числу заразившихся, на первом месте остаются США (32 345 329 случаев).

Ранее президент США Джо Байден ввел ограничения на въезд в страну из Индии из-за резкого роста там количества заразившихся коронавирусом. Новые правила начнут действовать 4 мая, они не коснутся американцев, возвращающихся на родину.

30 апреля число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 150 миллионов человек.

По данным Bloomberg, количество введенных доз различных вакцин против COVID-19 в мире превысило один миллиард. Прививки доступны в 172 странах, ежедневно вакцинируется более 18 миллионов человек. Половина всех случаев вакцинации приходится на США, Индию и Китай.