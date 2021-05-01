Байден ограничил въезд в США из Индии

Президент США Джо Байден ввел ограничения на въезд в страну из Индии из-за резкого роста там количества заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Новые правила начнут действовать во вторник, 4 мая. Они не коснутся американцев, возвращающихся на родину. Как уточняет Associated Press, запрет на въезд коснется большинства иностранцев, которые посещали Индию за последние 14 дней, кроме постоянных резидентов, членов семей американцев и некоторых других категорий. Решение о введении ограничений было принято по рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, отмечается в заявлении Байдена.

По данным исследовательского университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 150 миллионов человек. Лидером по числу заражений остается США, где зафиксировано более 32 миллионов заболевших. Второе место в рейтинге занимает Индия с 18 миллионами заразившихся. За ней следует Бразилия, где коронавирусом заразились более 14 миллионов человек.