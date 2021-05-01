Мир
 
Последние новости
В США рассказали о способном уничтожить американские спутники оружии России
Двое детей и шестеро взрослых погибли при пожаре в доме под Пермью
Пентагон прекратил финансировать строительство стены на границе с Мексикой
Главу департамента мэрии Сочи задержали за взятку в 75 миллионов рублей
Актер из «Реальных пацанов» собрался в Госдуму
Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
Бывший сотрудник погранслужбы США рассказал о созданной Байденом «катастрофе»
Евросоюз и Великобритания окончательно завершили Brexit
Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден ограничил въезд в США из Индии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: LINDSEY WASSON / Reuters

Президент США Джо Байден ввел ограничения на въезд в страну из Индии из-за резкого роста там количества заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Новые правила начнут действовать во вторник, 4 мая. Они не коснутся американцев, возвращающихся на родину. Как уточняет Associated Press, запрет на въезд коснется большинства иностранцев, которые посещали Индию за последние 14 дней, кроме постоянных резидентов, членов семей американцев и некоторых других категорий. Решение о введении ограничений было принято по рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, отмечается в заявлении Байдена.

По данным исследовательского университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 150 миллионов человек. Лидером по числу заражений остается США, где зафиксировано более 32 миллионов заболевших. Второе место в рейтинге занимает Индия с 18 миллионами заразившихся. За ней следует Бразилия, где коронавирусом заразились более 14 миллионов человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
US to restrict travel from India over COVID starting Tuesday
Россию поблагодарили за помощь в «коронавирусный шторм»
Спецборт МЧС России прибыл в Индию с медпомощью
Путин пообещал помочь Индии в борьбе с COVID-19
Умерших от коронавируса начали сжигать в столичных парках в Индии