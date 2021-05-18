Биолог прокомментировала первые случаи «черной плесени» после COVID-19 в России

Заражения «черной плесенью» (мукормикоз), случаи которой после заболевания COVID-19 впервые зафиксированы в России, обычно происходят на фоне сильно ослабленного иммунитета. Об этом «Ленте.ру» рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, комментируя информацию о регистрации первых случаев этого заболевания у зараженных коронавирусом россиян.

«Чтобы заболеть, нужно чуть ли не залезть в грибницу. Например, пошел человек чистить баню от плесени. Плюс у него при этом изначально организм подкошен диабетом или ВИЧ. Тогда шансы заболеть есть», — сказала биолог.

Она отметила, что при лечении пациентов с COVID-19 применяют глюкокортикостероиды, чтобы «отключить» иммунную систему и подавить цитокиновый шторм. «Получается, человек вышел из больницы после ковида, иммунитета нет, кондиционер дома не работает. Плесень выросла, он начал дышать этим всем — грибок проник в организм», — пояснила Баранова.

По ее словам, мукормикоз чаще встречается в жарких странах с влажным климатом, например, в Индии. Там заболеваемость обусловлена частыми случаями сахарного диабета среди населения и неразвитой системой здравоохранения.

«Мукормикоз в России был, есть и будет. Например, на влажном хлебе часто образуется черный грибок, плесень. Это и есть мукормикоз. Вы взяли, понюхали эту плесень, и у вас в носу уже гриб. Но наша иммунная система в нормальном состоянии без проблем справляется с этим. В России заражение мукормикозом практически не происходит», — добавила ученая.

Ранее заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени Мечникова Николай Климко сообщил о единичных случаях «черной плесени» на фоне COVID-19 в России.