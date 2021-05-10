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В России оценили риск заражения «черным грибком» после коронавируса

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Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Набирающая обороты в Индии вспышка вируса «черного грибка» среди переболевших коронавирусом не затронет жителей России, считают эксперты. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает РБК.

По мнению медицинских специалистов, риск заражения мукормикозом связан с ослабленным после заражения COVID-19 иммунитетом. Болезнь возможно вылечить, но с большими усилиями и при длительном лечении. Кроме того, к данной инфекции восприимчивы диабетики, а также люди, проживающие в антисанитарных условиях.

Однако директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что россиянам такая опасность не грозит в силу более квалифицированной медицинской помощи в стране.

По мнению другого вирусолога Алексея Аграновского, связывать заражение такой инфекцией с последствиями коронавируса не стоит — он отметил, что пострадать могут все люди с пониженным иммунитетом.

Мукормикоз, известный также как «черная плесень», поражает головной мозг, легкие и носовые пазухи зараженных.

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