Переболевшим коронавирусом дали совет про алкоголь

Людям, которые переболели коронавирусной инфекцией COVID-19, необходимо воздержаться от употребления алкоголя. Такой совет главный нарколог Москвы Евгений Брюн дал в беседе с РИА Новости.

По его словам, пить спиртные напитки переболевшим «категорически нельзя». «Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается», — заявил он.

Брюн добавил, что в целом употребление спиртного вредно для организма и нет разницы, происходит ли это в помещении или на природе. Нарколог отдельно подчеркнул, что строго против выпивания в квартирах или дома. Это связано с тем, что внутри зачастую душно и накурено, что может привести к гипоксии мозга и вылиться в тяжелое опьянение и серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что на майских праздниках россиянам стоит отдыхать, в том числе устраивать пикники и ходить в гости.

В феврале врач-нарколог, психиатр Игорь Лазарев заявил, что после перенесенного коронавируса человек не сможет пить много алкоголя, так как у его организма не будет на это сил.