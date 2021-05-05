Россиянам дали советы по противопожарной безопасности на майские праздники

Неосторожное обращение с огнем во время приготовления шашлыка, особенно на лесных пикниках, может стать причиной пожара. На майские праздники количество возгораний увеличивается, и чтобы не омрачать себе отдых, следует соблюдать простые правила, рассказал пожарный эксперт Сергей Назаров, передает радио Sputnik.

Специалист порекомендовал незамедлительно обратиться в в МЧС, если в лесу пахнет дымом. В случае, когда звонивший встречает бригаду, лично сообщает о возможном пожаре, но его не произошло, это не считается ложным вызовом. Штраф могут выписать, если на месте никого нет, но и огня тоже.

«В лесу дымом пахнуть не должно. Лучше сразу сообщить пожарным. У МЧС есть квадрокоптеры, чтобы осматривать большие площади и искать точки с высокой температурой. Лучше проинформировать их», — дал совет россиянам Сергей Назаров и напомнил, что здесь работает правило «лучше раньше, чем позже».

Эксперт также напомнил об элементарных мерах противопожарной безопасности во время приготовления шашлыков. Он подчеркнул, что обязательно следует использовать мангал, убедившись, что поблизости нет сухой травы, сучьев и деревьев. Специалист отметил, что верховые лесные пожары могут двигаться со скоростью 60 километров в час, и убежать от них невозможно.

Назаров напомнил, что с 1 января 2021 года действуют новые правила, согласно им, расстояние от мангала до построек на садовом участке должно быть не менее пяти метров, в радиусе двух метров следует убрать все горючие материалы. В лесу до ближайших деревьев нужно соблюдать дистанцию не менее 50 метров — до хвойных и 15 метров — до лиственных, и вдвое больше при разжигании костра. Он заключил, что пренебрежение пожарной безопасностью может спровоцировать масштабное возгорание и привести к тяжелым последствиям.

Ранее в МЧС раскрыли правила спасения людей из тонущей лодки. Навигация в Московском бассейне в 2021 году открылась 24 апреля, и в связи с этим россиянам напомнили о том, что судно должно быть зарегистрировано, на борту следует иметь спасжилеты на каждого члена экипажа, нельзя управлять им в состоянии алкогольного опьянения и заходить на пляжи и зоны купания. В случае бедствия требуется незамедлительно оповестить спасателей.