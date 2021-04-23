Россиянам раскрыли правила спасения людей из тонущей лодки

Навигация в Московском бассейне в 2021 году открывается 24 апреля, и в связи с этим МЧС напомнило правила пользования маломерными судами и действия граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в 2020 году было зафиксировано 66 происшествий, основными причинами которых являлось нарушение правил пользования лодками, неумелые маневры и нарушение техники безопасности.

Новые правила пользования маломерными судами вступили в силу с 1 января 2021 года. В МЧС напомнили, что судно не допускается к эксплуатации, если на нем нет спасательных жилетов для каждого члена экипажа. Запрещается управлять техническим средством в состоянии опьянения, а также ходить под мотором и парусом вблизи пляжей и других мест отдыха.

Пользоваться лодками можно только после их регистрации в реестре, нанесении идентификационных номеров и освидетельствования, а у судоводителя должно быть удостоверение, за исключением случаев, когда судно не подлежит госрегистрации.

Человек, управляющий плавсредством, должен провести специальную подготовку перед выходом в плавание, а именно проверить исправность механизмов и наличие всего необходимого на борту. В случае поломки следует незамедлительно принять меры. Если это не удалось сделать самостоятельно, нужно подать сигнал бедствия и сообщить спасателям по телефону 112.

«По возможности отойти от границ судового хода, не препятствуя основному судоходству, исключая и предотвращая аварийные ситуации. Сообщить участникам движения по УКВ-радиостанции о случившемся, запросить о помощи в буксировке неисправного судна до берега. В случае получения аварийного повреждения незамедлительно принимать меры по сохранности судна, находящихся на борту людей, поддерживая или восстанавливая при этом его мореходные качества», — пояснили в МЧС.

В ведомстве отметили, что зачастую очевидцы инцидента на воде начинают снимать его на камеру, вместо того, чтобы звонить в службу спасения. Это увеличивает время реагирования и снижает оперативность. В министерстве призвали россиян незамедлительно обращаться к спасателям и напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций дорога каждая минута.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством предупредил о масштабных паводках в России. Он уточнил, что в зону подтопления могут попасть пять тысяч поселений и 1,5 миллиона человек.