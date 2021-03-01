Россия
 
Последние новости
Саркози приговорили к реальному тюремному сроку
Россиянин заплатит полмиллиона рублей за поход в туалет на рельсах метро
Тихановская объяcнила длительный отказ называть Крым украинским
Меган Маркл вышла в эфир в платье за две тысячи рублей и удивила фанатов
Канадский чемпион мира высмеял поражение Большунова финнам на ЧМ
Россиянин изнасиловал и убил оставшуюся дома без матери десятилетнюю девочку
В молодой Вселенной нашли крупнейшее скопление галактик
Земфиру уличили в плагиате обложки нового альбома
Российские автомобилисты станут платить больше налогов
Марию Максакову лишили элитной квартиры
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян захотели обязать эвакуироваться из зоны ЧС

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Родион Платонов / «Коммерсантъ»

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, обязующий граждан эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в понедельник, 1 марта.

Кроме того, документом предлагается установить обязанность федеральных органов исполнительной власти обеспечить доступ МЧС к единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Должностные лица и организации одновременно обязываются своевременно предоставлять в органы управления РСЧС сведения, необходимые для обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Правительственные комиссии, деятельность которых связана с ЧС, предлагается наделить полномочиями по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

Соответствующие поправки вносятся в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Режим ЧС ввели в шести районах Челябинской области из-за метели
Сотни россиян застряли на трассе из-за метели в Челябинской области
В Крыму начали вводить режим угрозы ЧС из-за снегопада