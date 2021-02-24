Режим ЧС ввели в шести районах Челябинской области из-за метели

В шести районах Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за метели. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Режим ЧС введен главами Варненского, Нагайбакского, Карталинского, Кизильского, Агаповского и Брединского районов — там складывается наиболее сложная обстановка из-за непогоды.

«Для мониторинга и стабилизации сложившейся обстановки (...) создан оперативный штаб. На особо затрудненных направлениях движения приступили к работе оперативные и рабочие группы пожарно-спасательных подразделений», — говорится в сообщении.

Трасы перекрыли из-за непогоды

Движение ограничили на десяти дорогах 23 февраля. На трасах до сих пор работают экипажи уборочной техники.

О непогоде и сложной ситуации на дорогах в Челябинской области стало известно ранее, 24 февраля. Сообщалось, что на трассе из-за сильной метели застряли более 400 человек. Эвакуированы более 200 человек, в том числе дети. Людей направили в пункты временного размещения. В отдельных районах Челябинской области наблюдается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, метели, местами понижение температуры воздуха до минус 40 градусов.