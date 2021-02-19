Крымский мост впервые перекрыли из-за погодных условий, заявил в эфире "Радио Крым" замминистра транспорта республики Николай Лукашенко. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что подобное решение принято в связи с обильным выпадением осадков и налипанием мокрого снега. «Принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале работ по очистке дорожного полотна», — сказал Лукашенко.

Ранее из-за ледяного дождя перекрыли движение по мосту на остров Русский, так как лед с вант начал падать на проезжую часть. Изначально движение планировалось восстановить 30 ноября, но дату открытия перенесли. Только 2 декабря на остров полностью вернулось электричество.