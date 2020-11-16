Недавно отремонтированный мост ушел под воду из-за снега

Недавно отремонтированный мост через реку Оскол в поселке Волоконовка Белгородской области ушел под воду из-за выпавшего снега. Осенью 2020 года на его реставрацию выделили более трех миллионов рублей, сообщает портал «Белгородские новости».

Инцидент произошел ночью 16 ноября. Местные власти сообщили в группе «Администрация Волоконовского района» во «ВКонтакте», что тросы конструкции не выдержали нагрузку и оборвались, из-за чего часть деревянного покрытия моста рухнула в реку. Вскоре региональная прокуратура начала проверку на месте аварии.

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Оказалось, что в октябре 2020-го на мосту завершился ремонт. Индивидуальный предприниматель Коськов И.В., выполнявший работы, заменил тросы, металлический настил, деревянное покрытие и установил новые подпорные стенки и ограждения. После завершения работ строители дали гарантию, что мост простоит пять лет. Чиновники пообещали, что в ближайшее время последствия аварии будут устранены.

Мост через реку Оскол был перекинут в 1968 году местным заводом, чтобы соединить центр поселка и парк культуры и отдыха. В 2004 году там уже происходила подобная ситуация. Тогда жители Волоконовки отмечали праздник Ивана Купалы, во время которого столпились на мосту. Из-за большого количества людей конструкция провисла. После случившегося во время праздников власти стали организовывать дежурства, чтобы регулировать движение на мосту.

Ранее в ноябре жителей города Иваново возмутил новый мост, перекинутый через небольшой ручей. Россияне назвали появление нового архитектурного объекта «полной дичью». Один из них решил лично оценить объект. Мужчина посчитал мост недешевым, так как увидел, что его ограждения сделали из очевидно дорогих кованых элементов. Вскоре ситуацию с мостом прокомментировали в администрации парка. Там отметили, что инициаторами его установки стали «избиратели».

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