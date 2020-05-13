В Москве появится новый мост

На московской территории Рублево-Архангельское появится новый автомобильный мост. Его построят над заливом Москвы-реки. В результате обе части района Кунцево будут связаны между собой. Об этом говорится в пресс-релизе Москомархитектуры, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Главным элементом моста станет диагональная белая арка со стальными канатами. Ее высота составит 28,5 метра. «Предусмотрено несколько режимов архитектурной подсветки. Подпорные стены выполнят из бетона и декорируют растительным орнаментом, а сами лестницы замостят гранитом темного оттенка», — заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Мост будет иметь по две полосы для машин в каждую сторону. Не забыли и о велосипедистах: для них сделают дорожки с полосами благоустройства (там разобьют цветники и высадят кустарники). Мост будет доступен в том числе для пешеходов: на нем организуют специальную зону под самим пролетом, у воды, где можно совершать прогулки.

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