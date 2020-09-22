Мост в российском городе открыли раньше срока

На черноморском побережье России в Сочи завершили ремонт моста. Работы закончились на три месяца раньше запланированного срока. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Перекинутый через реку Агура мост находится на трассе А-147 Джубга — Сочи и состоит из четырех полос — по две в каждом направлении. По сообщению «ДОРИНФО», ремонтные работы начались на мосту в октябре 2019 года. В Управлении федеральных автомобильных дорог «Черноморье» отметили, что за это время был проведен большой объем работ.

Примерно за год рабочие полностью заменили покрытие дороги, гидроизоляционный слой и ограждения трассы, а также установили грязезащитный экран, новое освещение и дорожные знаки. Работы вели и в дневное, и в ночное время, при этом полностью не перекрывая движение.

В сентябре 2020 года Союз развития туризма в России предложил создать посреди Черного моря остров со стометровым небоскребом, в котором планировалось разместить гостиничный комплекс. Проектом заинтересовалась администрация города Сочи. Однако на данный момент о сроках его реализации ничего неизвестно.

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