Москву решили застроить мостами

В столице может появиться порядка 24 новых мостов. Об этом во вторник, 2 июля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Некоторые из будущих мостов уже проектируются, отметил чиновник. Общую стоимость возведения новых переправ он оценил в 30 миллиардов рублей. «Когда я говорю "мосты" — это, конечно, основные мосты через Москву-реку. Есть небольшие мосты через Яузу, Сходню, мы их тоже считаем», — пояснил заместитель мэра.

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Программа возведения мостов предусматривает благоустройство набережных, добавил Хуснуллин: там, где это возможно, при создании переправ также будут обустроены велосипедные и пешеходные дорожки.

Осенью 2018-го стало известно, что на севере Москвы может появиться стеклянный пешеходный мост. Его задумали возвести над путями Октябрьской железной дороги. Переход соединит два района Северного округа — Ховрино и Западное Дегунино, его общая протяженность составит около 200 метров, а высота превысит семь метров.

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