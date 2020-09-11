В Черном море захотели построить остров с небоскребом

Власти российского города Сочи заинтересовались проектом «Остров Сочи», который предусматривает создание искусственной насыпи посреди Черного моря с гостиничным комплексом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

Инициатором проекта выступил Союз развития туризма в Российской Федерации. Организация захотела построить остров площадью восемь тысяч квадратных метров в 150 метрах от берега. На нем должен появиться стометровый небоскреб — пятизвездочный гостиничный комплекс в 30 этажей. Вся территория с учетом развитой инфраструктуры предположительно займет минимум 1,2 тысячи «квадратов».

Глава Сочи Алексей Копайгородский в ходе совещания по вопросам развития туризма поблагодарил председателя организации, депутата Госдумы Сергея Кривоносова, а также выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве по проектам.

В 2009 году в Сочи уже планировали строить насыпь «Остров Федерация» стоимостью шесть миллиардов рублей. Она должна была появиться в акватории Черного моря к 2014 году. Однако проект заморозили, так как он не попал в генплан развития города до 2032 года.

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