Остров за шесть миллионов долларов купили наугад

Остров Хорс-Айленд (Horse Island) у западного побережья Ирландии купили наугад за 6,3 миллиона долларов. Его приобрел ультрабогатый европеец, который даже не посещал объект, а ограничился видеотуром. Об этом пишет CNBC.

Новым хозяином стал неизвестный, относящийся к категории ultra-high-net-worth individuals (UHNWI). Так называют людей со сверхкрупным чистым капиталом — их доход превышает 30 миллионов долларов. Поиски подходящей недвижимости начались еще в декабре 2019 года.

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На Хорс-Айленде, площадь которого составляет 63,5 гектара, в середине XIX века добывали медь. Потом рабочие покинули его, а восстановил остров уже немецкий специалист по фитнесу Герт Кольбель в 1980-х. Последний владелец выставил Хорс-Айленд на продажу в 2018 году.

На острове есть три песчаных пляжа, где живут тюлени и другие дикие животные. На данный момент на Хорс-Айленде насчитывается семь объектов недвижимости: главный дом в 418 «квадратов» с шестью спальнями, два гостевых дома с тремя спальнями, пара домов с двумя спальнями и два коттеджа с одной спальней.

Также на территории есть пирс, вертолетная площадка, тренажерный зал и теннисный корт. На острове имеются системы электроснабжения, водоснабжения и канализации. Проложены и дороги, обеспечивающие доступ ко всем уголкам Хорс-Айленда.

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