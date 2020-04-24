На любимом курорте россиян решили продать целый остров. Кучук-Орак (с переводе «маленький серп») расположен в турецкой провинции Мугла и стоит 18 миллионов долларов (1,3 миллиарда рублей). Об этом пишет Sözcü.

Помимо самого острова лот будущий собственник получит виллу и выход к Эгейскому морю. Площадь Кучук-Орака равняется 22 гектарам, на которых растут 350 оливковых деревьев. Остров является особо охраняемой природной территорией. Поэтому новое строительство или укрепление имеющейся бетонной конструкции запрещены, но допускается любая быстро возводимая постройка из дерева или пластика.

На протяжении многих лет владельцы острова не могли его продать, хотя со временем место приобрело популярность среди туристов, туда ежедневно отправляются прогулочные катера.

В 1970 году остров приобрел стоматолог из Швейцарии Бюлент Ары. Именно он построил там виллу площадью 150 квадратных метров. После смерти Ары наследники решили продать территорию.

В марте 2020 года россияне заняли третье место по числу покупок недвижимости в Турции иностранными гражданами, уступив первенство только представителям Ирана и Ирака.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru