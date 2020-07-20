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Российские школьники нашли новый остров в Арктике

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Фото: пресс-служба Северного флота

Российские школьники исследовали спутниковые снимки и нашли новый географический объект в районе Северного острова архипелага Новая Земля, сообщила пресс-служба Русского географического общества (РГО).

В публикации сказано, что остров появился 9 июля в результате обрушения ледяной перемычки между Северным островом и отступавшим ледником Вилькицкий Южный. Размеры нового объекта — 410 на 200 метров, площадь — 5,6 гектара, высота достигает 27 метров с учетом оставшегося ледяного покрова.

Открытие сделали восемь школьников из разных городов России, которые вошли в состав проектной группы «РискСат». Сама компания занимается аэрокосмическим образованием молодежи.

Научный руководитель комплексной экспедиции Северного флота и РГО на архипелаг Земля Франца-Иосифа в 2019 году полковник Сергей Чуркин указал, что появление острова связано с потеплением в Арктике, суша обнаруживается там, где отступают ледники. «Ребята открыли пусть и небольшой, но тем не менее настоящий остров, который должен быть нанесен на морские карты», — цитирует его слова пресс-служба.

Группа Русского географического общества и Северного флота исследует новый остров осенью.

В 2019 году в Арктической зоне обнаружено несколько новых островов. Один находится в акватории Карского моря, второй — у острова Галля, еще пять — в районе архипелага Земля Франца-Иосифа.

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