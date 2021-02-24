Сотни россиян застряли на трассе из-за метели в Челябинской области

Более 400 человек застряли на трассе из-за сильной метели в Челябинской области. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

В спасении россиян участвуют около 500 сотрудников МЧС. Уже удалось вызволить порядка 60 автомобилей.

Эвакуированы более 200 человек, в том числе дети. Людей направили в пункты временного размещения.

Из-за аномально низкой температуры и сильного ветра власти Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации в трех районах — Варненском, Нагайбакском и Кизильском, сообщается на сайте регионального управления МЧС России. На трассах юга области, в том числе на трассе Магнитогорск-Челябинск, возникли заторы из автомобилей.

В отдельных районах Челябинской области наблюдается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, метели, местами понижение температуры воздуха до минус 40 градусов.

19 февраля в трех районах Крыма (Ленинском, Белогорском и Кировском) и в Керчи из-за снегопада начали вводить режим угрозы чрезвычайной ситуации (ЧС).

Утром 19 февраля движение по Крымскому мосту впервые перекрыли из-за сильного снегопада. В результате там образовалась пробка, некоторые водители стояли в ней около шести часов. Вечером движение по мосту в сторону Краснодарского края было возобновлено.