Возобновлено движение по Крымскому мосту в одну сторону

Движение по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края возобновлено. Об этом сообщили в краевом управлении ГИБДД, передает в пятницу, 19 февраля, РИА Новости.

«На данный момент со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края. Движение по направлению в Республику Крым не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге "Таврида"», — заявили в ГИБДД.

Утром 19 февраля движение по Крымскому мосту впервые перекрыли из-за сильного снегопада. Как рассказывали очевидцы, им пришлось стоять в пробке около шести часов. По последним данным, в пробке на мосту находится около 280 машин, в том числе 20 рейсовых автобусов.

В трех районах Крыма и в Керчи из-за снегопада начали вводить режим угрозы чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов. Он уточнил, что речь идет о Ленинском, Белогорском и Кировском районах. Трасса «Таврида» закрыта от Керчи до Белогорска, добавил чиновник.