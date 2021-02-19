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Вильфанд назвал причину снежного коллапса в Крыму

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Обильные осадки, снегопад и сильный ветер в Крыму вызваны столкновением холодного воздуха из Европейской России и теплого со стороны Турции. Такую причину произошедшего снежного коллапса РИА Новости назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сформировался ряд фронтальных разделов и обострились несколько вторичных фронтальных разделов. Это привело к столкновению двух воздушных масс с совершенно разными физическими свойствами, и прежде всего температурным режимом», — сказал метеоролог.

По его словам, улучшение погоды в регионе ожидается в воскресенье, 21 февраля, когда подойдет «гребень высокого давления».

Вильфанд добавил, что обрушившиеся на Крым дожди и снег помогут в борьбе с последствиями прошлогодней засухи и через определенное время сгладят тяжелую ситуацию. Например, земля напитается влагой, наполнятся водохранилища.

Ранее главы городских администраций республики попросили жителей оставаться дома и воздержать от поездок в связи с непогодой и гололедом. Из-за сильного снегопада дважды за день перекрывали Керченский мост, на подъезде к нему развернуты пункты обогрева.

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