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Около Крымского моста открыли пункт обогрева

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На подъезде к Крымскому мосту работает пункт обогрева, который поможет людям, стоящим в многокилометровой пробке. Об этом сообщили в ГУМЧС по Кубани, передает РИА Новости. Движение было остановлено из-за снегопада и плохой видимости. Позже стало известно, что его частично восстановили, но затор в сторону Крыма сохраняется.

«Пункт обогрева стоит, опергруппа. Станица Тамань, 130-й километр автодороги А-290», — уточнили РИА Новости в ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Ранее движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки. В МЧС уточнили, что в пробке стоит более 200 автомобилей, уточнили в МЧС.

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