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Гигантская пробка на Крымском мосту попала на видео

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Видео многокилометровой пробки с Крымского моста, который перекрыли из-за снегопада попало в сеть. Его опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Очевидцы рассказывают, что стоят в пробке около шести часов.

Ранее стало известно, что в связи с обильным выпадением снега, мост перекрыли. «Я бы рекомендовал всем гражданам, которые планируют выезд на территорию материковой части Российской Федерации, пока временно воздержаться», — заявил замминистра транспорта республики Николай Лукашенко.

В МЧС также сообщили, что движение по Крымскому мосту в направлении Кубани восстановлено, в направлении Крыма образовался затор.

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