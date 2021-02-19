Движение на Крымскому мосту частично восстановили

Движение автомобилей на Крымскому мосту частично восстановили. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Республике Крым.

«На месте работают дорожные службы, силы и средства ГИБДД, МЧС России. Всего для ликвидации последствий сложившейся ситуации привлечено 78 человек, 38 единиц техники, в том числе специализированная техника МЧС России», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что образовавшийся на мосту затор составляет около одного километра. В пробку встали более 200 автомобилей. Большинство из них — легковые.

Ранее стало известно, что в связи с сильным снегопадом мост перекрыли. Очевидцы рассказывают, что стоят в пробке около шести часов. Видео пробки появилось в сети.