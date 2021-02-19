Россия
 
Последние новости
Движение на Крымском мосту перекрыли второй раз за сутки
В России появилась новая причина подорожания продуктов
Сын Алибасова раскрыл траты на услуги ЖКХ
Правда о печенье в форме рыб из детства обескуражила россиян
Фото стюардессы в мини-юбке в кабине пилотов впечатлило пользователей сети
В России за сутки выявили 13 433 случая заражения коронавирусом
Российские полицейские нашли частный самолет у главаря банды обнальщиков
В России за сутки умерли 470 пациентов с коронавирусом
Десятки американцев погибли из-за непогоды
Депутат Рады обвинила министра здравоохранения в своем заражении коронавирусом
Новости партнеров
Прослушать новость

Движение на Крымскому мосту частично восстановили

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автомобилей на Крымскому мосту частично восстановили. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Республике Крым.

«На месте работают дорожные службы, силы и средства ГИБДД, МЧС России. Всего для ликвидации последствий сложившейся ситуации привлечено 78 человек, 38 единиц техники, в том числе специализированная техника МЧС России», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что образовавшийся на мосту затор составляет около одного километра. В пробку встали более 200 автомобилей. Большинство из них — легковые.

Ранее стало известно, что в связи с сильным снегопадом мост перекрыли. Очевидцы рассказывают, что стоят в пробке около шести часов. Видео пробки появилось в сети.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Крымский мост впервые перекрыли
Гигантская пробка на Крымском мосту попала на видео
Недавно отремонтированный мост ушел под воду из-за снега