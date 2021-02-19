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Движение на Крымском мосту перекрыли второй раз за сутки

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки, сообщается на сайте управления МЧС по Республике Крым.

«С 09:30 [по московскому времени] движение через Крымский мост закрыто с обеих сторон. Ведутся работы по ликвидации сложившейся ситуации», — говорится в сообщении.

В пробке стоит более 200 автомобилей, уточнили в МЧС.

Первый раз мост перекрыли рано утром, 19 февраля, в связи с сильным снегопадом. Очевидцы рассказывали, что им пришлось стоять в пробке около шести часов. Видео пробки появилось в сети. Затем в МЧС сообщили, что движение частично восстановлено.

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