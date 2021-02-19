Власти обратились к жителям Крыма в связи с мощными снегопадами

Главы городских администраций Республики Крым обратились к жителям в связи с мощными снегопадами и призвали их воздержаться от поездок. Об этом пишет РИА Новости.

Так, глава Керчи Сергей Бороздин написал на своей странице в Facebook, что высота сугробов в некоторых местах достигает 50 сантиметров. По его словам, снегопад не прекращается, а движение ограничено.

Мэр Судака Игорь Степиков заявил, что из-за снегопада тяжелая ситуация складывается во всех населенных пунктах округа. «Обращаюсь к жителям Судака: воздержитесь от поездок, особенно в Новый Свет и Симферополь, на дорогах серьезный гололед», — сказал он.

Глава Феодосии Сергей Бовтуненко также обратился к жителям города и призвал без необходимости не покидать дома и не выезжать на дорогу. «Из-за заносов и произошедших аварий временно приостановлено пассажирское сообщение на республиканской трассе Феодосия — Щебетовка — Судак, сложная ситуация и на дороге в Орджоникидзе, здесь, как и в прошлый снегопад, уже откликнулись и будут оказывать помощь в перевозке», — написал он в Facebook.

Рано утром, 19 февраля, движение на Крымском мосту перекрыли в связи с сильным снегопадом. Очевидцы рассказывали, что им пришлось стоять в пробке около шести часов.