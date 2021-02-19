Россия
 
Последние новости
Ученый представил «вероятную на 99,9 процента» версию появления коронавируса
Стало известно название российской команды для выступления на Олимпиадах
Опубликована расшифровка разговоров бывших полицейских по делу Голунова
Минюст создаст еще один реестр иноагентов
С россиян собрались усерднее взимать налоги
Бывший премьер Украины оценил вероятность нового Майдана
Российская судья написала Бастрыкину явку с повинной
Принц Гарри лишился оставшихся титулов и не сможет вернуться в королевскую семью
Скабеева осудила людей за просмотр слитого видео с ее участием
«Турецкий черт» едва не опрокинул поднос на Кадырова
Новости партнеров
Прослушать новость

В Крыму начали вводить режим угрозы ЧС из-за снегопада

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В трех районах Крыма и городе Керчи из-за снегопада начали вводить режим угрозы чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, передает РИА Новости.

Кабанов уточнил, что речь идет о Ленинском, Белогорском и Кировском районах.

Как пишет РИА Новости, трасса «Таврида» закрыта от Керчи до Белогорска. Далее ожидается поэтапная остановка движения до Симферополя.

Из-за снегопада впервые был закрыт Крымский мост

Утром 19 февраля движение было перекрыто из-за сильного снегопада. Как рассказывали очевидцы, им пришлось стоять в пробке около шести часов. Приблизительно через два часа в МЧС сообщили, что движение частично восстановлено, однако позднее снова объявили об остановке.

РИА Новости сообщило, что примерно в 13:30 ГИБДД Краснодарского края начала частично пропускать через Крымский мост автомобили, следующие в Керчь. Далее дорога закрыта. «По имеющейся информации, ограничений в движении транспортных средств из Керчи в сторону Краснодарского края не имеется», — сообщили в ведомстве.

По последним данным, в пробке на мосту находится около 280 машин, в том числе 20 рейсовых автобусов. Как уточнили в экстренных службах, со стороны Краснодарского края скопилось 87 автомобилей и 12 автобусов, на противоположной — 192 автомобиля и 8 автобусов.

Непогода продлится до 21 февраля

Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он объяснил, что сильный снегопад в Крыму возник из-за столкновения холодного воздуха из европейской части России и теплого со стороны Турции.

По данным МЧС, в регионе сохраняются неблагоприятные погодные условия, объявлено экстренное предупреждение о сходе лавин. Автомобилистов попросили не ездить по трассе «Таврида» через Ангарский и Грушевский перевалы, гору Ай-Петри и горно-лесистую местность.

Главы городских администраций Крыма призвали жителей оставаться дома и по возможности отложить поездки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти обратились к жителям Крыма в связи с мощными снегопадами
Вильфанд назвал причину снежного коллапса в Крыму
Движение на Крымском мосту перекрыли второй раз за сутки