В Крыму начали вводить режим угрозы ЧС из-за снегопада

В трех районах Крыма и городе Керчи из-за снегопада начали вводить режим угрозы чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, передает РИА Новости.

Кабанов уточнил, что речь идет о Ленинском, Белогорском и Кировском районах.

Как пишет РИА Новости, трасса «Таврида» закрыта от Керчи до Белогорска. Далее ожидается поэтапная остановка движения до Симферополя.

Из-за снегопада впервые был закрыт Крымский мост

Утром 19 февраля движение было перекрыто из-за сильного снегопада. Как рассказывали очевидцы, им пришлось стоять в пробке около шести часов. Приблизительно через два часа в МЧС сообщили, что движение частично восстановлено, однако позднее снова объявили об остановке.

РИА Новости сообщило, что примерно в 13:30 ГИБДД Краснодарского края начала частично пропускать через Крымский мост автомобили, следующие в Керчь. Далее дорога закрыта. «По имеющейся информации, ограничений в движении транспортных средств из Керчи в сторону Краснодарского края не имеется», — сообщили в ведомстве.

По последним данным, в пробке на мосту находится около 280 машин, в том числе 20 рейсовых автобусов. Как уточнили в экстренных службах, со стороны Краснодарского края скопилось 87 автомобилей и 12 автобусов, на противоположной — 192 автомобиля и 8 автобусов.

Непогода продлится до 21 февраля

Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он объяснил, что сильный снегопад в Крыму возник из-за столкновения холодного воздуха из европейской части России и теплого со стороны Турции.

По данным МЧС, в регионе сохраняются неблагоприятные погодные условия, объявлено экстренное предупреждение о сходе лавин. Автомобилистов попросили не ездить по трассе «Таврида» через Ангарский и Грушевский перевалы, гору Ай-Петри и горно-лесистую местность.

Главы городских администраций Крыма призвали жителей оставаться дома и по возможности отложить поездки.