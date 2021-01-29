Российских водителей захотели освободить от штрафов в непогоду

В МВД России захотели освободить водителей от штрафа за нарушение правил дорожного движения в непогоду. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Так, данные комплексов фотовидеофиксации могут стать основанием для отмены наказания для российских автомобилистов. «Доказательствами по делу об административном правонарушении являются, в том числе, показания специальных технических средств», — пояснил собеседник агентства.

К специальным техническим средствам относятся, в том числе, стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Таким образом, сотрудники ГИБДД имеют право отменить штраф по изображению с данных комплексов, если водитель нарушил правила в условиях непогоды. Например, не была видна дорожная разметка из-за снега.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить срок скидки на оплату штрафа за нарушение ПДД. В письме начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову он предложил увеличить время, в течение которого штраф можно погасить за половину стоимости, с 20 до 40 дней. Депутат отметил, что скидка на штраф повысила их собираемость, а также помогла гражданам сэкономить деньги. Однако сложная экономическая ситуация в связи с коронавирусом усложняет оплату нарушений ПДД.