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Россиянам назвали способы избежать штрафа на платной дороге

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Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Россиянам назвали способы избежать штрафа на платной дороге с системой «Свободный поток», при которой водителю не придется останавливаться на пунктах оплаты. Их перечислил портал Autonews.ru.

Система предусматривает постоплату проезда, без штрафа средства можно внести в течение 5 дней. В противном случае автомобилист получит штраф, но у него будет еще 20 дней на оплату проезда — если успеть в этот срок, штраф можно будет аннулировать.

При этом во избежание штрафа можно оплатить проезд заранее, пишет Autonews. Первый способ — закрепить транспондер, с которого списываются деньги, на лобовом стекле, чтобы датчики считали информацию, и пополнить счет на достаточную сумму.

Второй способ заключается в приобретении билета, в который включаются сведения о запланированном маршруте, периоде действия, категория транспортного средства и номерные знаки автомобиля. Купить билет можно в день проезда по платной дороге или ранее, но не более чем за месяц. Он будет действовать в течение суток с заданного при покупке времени. Изменить данные в билете нельзя, но можно отменить его при обнаружении ошибки или смене планов.

Его можно приобрести на сайте «Автодора», через приложение, в центрах поддержки и обслуживания пользователей ЦКАД, терминалах самообслуживания «Элекснет» и МКБ.

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