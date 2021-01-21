В России предложили увеличить срок скидки на оплату штрафа за нарушение ПДД

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил увеличить срок скидки на оплату штрафа за нарушение ПДД. Об этом он заявил в письме начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, сообщает RT.

В обращении Сухарев предложил увеличить время, в течение которого штраф можно погасить за половину стоимости, с 20 до 40 дней. Депутат отметил, что скидка на штраф повысила их собираемость, а также помогла гражданам сэкономить деньги. Однако сложная экономическая ситуация в связи с коронавирусом усложняет оплату нарушений ПДД. Он подчеркнул, что в нынешний срок входит как доставка письма с постановлением о штрафе по почте, так и его оплата.

В октябре депутат Госдумы Дмитрий Вяткин сообщил, что в текущей редакции нового КоАП РФ предусматривается возможность «обнуления» нарушений ПДД. Это касается лиц, привлеченных к ответственности за нарушение, которое было выявлено с помощью средств фото- и видеофиксации. Если такой водитель своевременно оплатит штраф, то он не будет считаться подвергнутым наказанию.