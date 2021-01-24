Юрист рассказал о новых штрафах для автомобилистов

Управляющий партнер компании «Позиция Права» Егор Редин перечислил новые штрафы для автомобилистов, которые появились в 2021 году. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

В частности, он обратил внимание на так называемый «штраф за автохлам». Юрист пояснил, что с января в КоАП появилась новая норма «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств», отныне оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей повлечет предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

При этом разъясняется, что под разукомплектованными автомобилями подразумеваются машины, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, от пробки бензобака или стекла до двери или капота. Также в эту категорию могут попасть автомобили без внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшие машины.

Среди других нововведений — мойка автомобиля в запрещенных местах (штраф до 2 тысяч рублей). За проезд или остановку на газонах полагается штраф от 1,5 до 4 тысяч рублей, а за остановку, стоянку и проезд по детским игровым и спортивным площадкам — от 2 до 5 тысяч рублей.

Одним из самых суровых новых штрафов стала статья об отказе от прохождения медицинского освидетельствования при наличии в салоне несовершеннолетнего. В этом случае водитель может расстаться с 50 тысячами рублей и лишиться прав на срок до трех лет.