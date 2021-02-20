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Крымский мост заработал в штатном режиме

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крымский мост заработал в штатном режиме. Введенные из-за непогоды ограничения для движения легкового и грузового транспорта сняты, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления дорог «Тамань».

Как уточнили в организации, движение легкового транспорта возобновилось в 06:00 по московскому времени, грузового — в 06:30. Дорожное покрытие на мосту полностью очищено, на данный момент его обрабатывают противогололедными материалами. «Работы продолжаются в круглосуточном режиме», — добавили там.

Утром 19 февраля движение по Крымскому мосту впервые перекрыли из-за сильного снегопада. В результате там образовалась пробка, некоторые водители стояли в ней около шести часов. Вечером движение по мосту в сторону Краснодарского края было возобновлено.

В трех районах Крыма и в Керчи из-за снегопада начали вводить режим угрозы чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов. Он уточнил, что речь идет о Ленинском, Белогорском и Кировском районах.

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