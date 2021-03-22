МЧС предупредило россиян о начале весеннего паводка

МЧС России предупредило россиян о начале весенних паводков. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно официальному заявлению, паводок в этом году начнется в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В министерстве отметили, что обычно на их территории данное природное явление возникает из-за обильных осадков и таяния ледово-снегового покрова.

Представители ведомства также определили регионы, требующие повышенного внимания в паводкоопасный период. Они добавили, что осуществляется постоянный мониторинг по всем рекам Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и северо-западной части страны. Для этого также применяются дроны.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова рассказала, что под угрозой затопления из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты в первую очередь находятся Санкт-Петербург, Курганская и часть Челябинской областей. По ее словам, эти территории могут быть затоплены из-за низкого расположения относительно уровня Мирового океана.