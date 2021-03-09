Мосты в российском городе ушли под воду

Мосты в городе Валуйки Белгородской области разом ушли под воду во время весеннего паводка. Местные жители пожаловались, что страдают от проблемы на протяжении десятилетий. Об этом сообщает издание «Подъем».

В распоряжении издания оказались фото, на которых видно, как два моста Поминовский и Старосимоновский почти полностью покрыты водой и расколовшимся льдом, из-за чего представители издания сравнили Валуйки с Венецией. По словам горожан, подобная проблема появилась более 20 лет назад, когда мосты были построены. В 2018 году местные власти обещали россиянам решить вопрос и проложили дорогу в объезд.

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Инцидент с затоплением мостов прокомментировал глава администрации города Алексей Дыбов. Он назвал ситуацию «совершенно нормальной» и «стабильной», подчеркнув, что обычно она длится в течение двух-трех недель, а населенные пункты от этого не страдают. Чиновник подтвердил, что в 2018 году рядом с проблемными участками проложили дороги. Решение было обусловлено высокой стоимостью нового моста.

«Если ранее мы переправляли людей на лодках, то в 2018 году со Старой Симоновки мы проложили дорогу. Тогда подсчитали специалисты: чтобы построить мост, необходимо 120 млн рублей, а дорога обошлась дешевле, только путь увеличился на пять километров. Но самое главное, что и скорая может приехать, и пожарная помощь, и питание и так далее», — заявил Дыбов.

В ноябре 2020 года в поселке Волоконовка Белгородской области под воду ушел недавно отремонтированный мост через реку Оскол. Конструкция не выдержала нагрузку в виде выпавшего снега и оборвалась. Вскоре на месте аварии начали проверку. Изначально строители гарантировали, что мост простоит пять лет.

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