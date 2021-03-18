Названы находящиеся под угрозой затопления из-за потепления регионы России

Под угрозой затопления из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты в первую очередь находятся Санкт-Петербург, Курганская и часть Челябинской областей. Их в разговоре с URA.RU назвала климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова.

По ее словам, эти территории могут быть затоплены из-за низкого расположения относительно уровня Мирового океана. В Петербурге вода может подняться также из-за неотектонических движений, приводящих к подъему Балтийского щита.

Пестрякова уточнила, что эти события возможны через много десятилетий, поэтому у ученых есть время, чтобы не допустить климатической катастрофы.

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин сообщил изданию, что в случае затопления других стран России придется принять у себя «сотни миллионов» климатических беженцев. С другой стороны, потепление климата приведет к снижению урожайности в Краснодарском и Ставропольском краях, где использовать почву станет нерентабельно. При этом для Черноземья и Урала смена погоды в этом плане принесет свои плюсы.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев говорил, что глобальное потепление угрожает России. Здесь оно происходит в 2,5 раза быстрее, чем в других странах, а в Арктике эти цифры еще выше.