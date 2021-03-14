Россиянам предрекли исчезновение зимы

Замдиректора Института физики атмосферы в Институте географии РАН, заведующий лабораторией климатологии Владимир Семенов в беседе с URA.RU предрек россиянам исчезновение зимы к 2100 году.

По его словам, такой прогноз связан с потеплением, которое россияне уже начали чувствовать. Климатолог заявил, что если не будут сокращаться выбросы парниковых газов, то к концу века в России потеплеет примерно на 10 градусов зимой относительно современных значений.

«Если к февралю, где температура минус семь, добавить десять, будет плюс три. Это будет уже температура ближе к апрелю — середине марта», — пояснил Семенов. Он добавил, что за последние 30 лет температура в зимние месяцы на европейской территории России выросла на три-четыре градуса.

Летом также станет жарче на восемь градусов, уточняет климатолог. Все это приведет к исчезновению зимы и климатическим изменениям, а снега в западной части России не останется. Поэтому сельское хозяйство потеряет возможность сеять озимые, пояснил специалист.

Ранее китайские ученые спрогнозировали изменения климата к 2100 году. Описывая вероятную ситуацию в России, они предупредили, что зима будет длиться меньше двух месяцев, а лето, наоборот, растянется на полгода. Этот прогноз актуален для всего Северного полушария.