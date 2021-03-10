Метеоролог оценил прогноз о полугодовом лете в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец не согласился с прогнозом китайских ученых о полугодовом лете в России к 2100 году. Его оценку приводит URA.RU в среду, 10 марта.

По словам метеоролога, сегодня сложно прогнозировать погоду даже на год вперед. Он напомнил, что в позапрошлом году специалисты обещали очень холодную зиму в РФ, но она была рекордно теплой.

Тишковец отметил, что существует четыре основных сценария погодных изменений. «Первый из них предсказывает, что мы просто сгорим, если температура поднимется на шесть градусов, или глобальное потепление сменится сильным похолоданием после 2030 года», — сказал он.

В свою очередь, заместитель директора по науке Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Александр Нахутин отметил, что за 100 лет возможно много вариантов погодных изменений. «Исследования китайских ученых — это гипотеза, о ней нельзя говорить как о наиболее вероятном исходе», — заключил эксперт.

Ранее китайские ученые спрогнозировали изменения климата к 2100 году. Описывая вероятную ситуацию в России, они предупредили, что зима будет длиться меньше двух месяцев, а лето наоборот растянется на полгода. Этот прогноз актуален для всего Северного полушария.