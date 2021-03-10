Предсказания о катастрофично долгом лете в России оценили

Вероятность того, что предсказания о катастрофично долгом лете в России к 2100 году оправдаются, составляет 50 процентов — дать прогноз на ближайший год или два сложнее. Так прогнозы китайских ученых оценил начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает «Общественная служба новостей».

Он объяснил, что оправдываемость прогноза на лето 2021 года также будет не выше 55-60 процентов.

Говоря о текущем сезоне, Варакин указал, что «лето будет выше нормы», начиная с мая, и можно планировать отпуск.

Ранее сообщалось, что китайские ученые спрогнозировали изменения климата к 2100 году. По их данным, если человечество не предпримет мер, то в Северном полушарии лето станет дольше и растянется на полгода. Температурные сдвиги будут иметь катастрофические последствия для сельского хозяйства, здравоохранения, окружающей среды.

Специалисты выяснили, что в среднем за полвека продолжительность лета увеличилась с 78 до 95 дней, а длительность зимы уменьшилась на три дня. Весна и осень сократились с 124 до 115 и с 87 до 82 дней соответственно. Если тенденция продолжится, то к 2100 году зима будет длиться меньше двух месяцев, а весна с осенью также значительно сократятся.