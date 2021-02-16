Предсказаны катастрофические изменения климата к 2050 году

В течение следующих трех десятилетий температура в Китае резко повысится из-за изменения климата, вызванного выбросами парниковых газов. В свою очередь, это приведет к катастрофическим погодным явлениям, включая засухи. К такому выводу пришли ученые Редингского университета в Великобритании и Китайской академии наук. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Climate Dynamics, кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Согласно прогнозу, к 2050 году максимальные и минимальные температуры повысятся примерно на два градуса Цельсия. Самая жаркая дневная температура увеличится на 2,4 градуса Цельсия, а самая жаркая ночная — на 1,8 градуса, что будет ощущаться по всему Китаю. Это потепление будет более резким, чем то, что наблюдалось в недавние десятилетия, и в пять раз превысит наблюдаемые сейчас межгодовые колебания температуры. Минимальные температуры увеличатся на 2,1 градуса днем ​​и на 2,3 градуса ночью над Китаем, что более чем вдвое превышает межгодовую изменчивость.

В Юго-Восточном Китае будет наблюдаться самый большой рост температуры: максимальная температура повысится на 3,2 градуса Цельсия днем ​​и на 2,1 градуса ночью. Число дней, когда температура будет повышаться выше 25 градусов, увеличится на восемь, а число ночей с температурой не ниже 20 градусов — на 11.

При этом снижение числа выбросов приведет к кратковременному потеплению из-за уменьшения концентрации частиц в атмосфере, отражающих солнечное излучение. Однако более долгосрочной тенденцией станет уменьшение парниковых газов в атмосфере, что, в конечном итоге, приведет к охлаждению климата.