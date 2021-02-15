Раскрыто катастрофическое последствие изменения климата

Максимальная скорость ураганов субтропической Атлантики в районе Бермудских островов выросла в среднем более чем вдвое за последние 60 лет. Ученые называют это последствием роста температуры океана в регионе из-за изменения климата. Связь между двумя явлениями раскрывается в статье, опубликованной в журнале Environmental Research Letters.

Катастрофическое усиление ураганов происходит за счет энергии, которая отдается атмосфере поверхностью океана в виде тепла. В период с 1955 по 2019 год средняя интенсивность ураганов возле Бермудских островов, оцененная по максимальной скорости ветра, увеличилась с 56 до 113 километров в час (рост в 10 километров в час за десятилетие). В то же время температура поверхности океана повысилась на 1,1 градуса Цельсия.

Исследователи также разработали метод прогнозирования силы ураганов, используя теорию потенциальной интенсивности ураганов, данные метеозондирования, а также результаты наблюдений за поверхностью и верхним слоем океана внутри и в окрестностях ураганов, проходящих в пределах ста километров от Бермудских островов за последние 65 лет. Оказалось, что для более точного прогнозирования необходимо принимать во внимание не только температуру поверхности моря, но и тепло, содержащееся в верхнем слое морской воды.