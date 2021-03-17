Наука и техника
 
Последние новости
США отреагировали на приглашение посла России в Москву
В Подмосковье 13-летний школьник покончил с собой после ссоры с матерью 
Украина возбудила уголовное дело против ФСБ России
В США рассказали о разных подходах к России при Байдене и Трампе
Эмили Ратаковски показала сделанные во время родов снимки
Раскрыты самые подорожавшие продукты в России
Попова призвала россиян отказаться от поездок за границу на майских праздниках
Врач назвала убивающие почки вещества
В МИД ответили на вопрос о беспрецедентности приглашения в Москву посла из США
Новости партнеров
Прослушать новость

Ученый назвал главную климатическую угрозу для России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Ковалев / РИА Новости

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев назвал главной климатической угрозой для России глобальное потепление. По его словам, на территории страны оно идет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах, а в Арктике еще быстрее. Интервью с ученым публикует «Взгляд».

Как объяснил эксперт, этот процесс обусловлен тем, что в средних широтах Северного полушария площадь суши меньше, чем площадь океана. Соответственно, между поверхностью планеты и атмосферой нет эффективного теплообмена, а суша быстрее реагирует на смену температуры.

Киселев отметил, что потепление имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Благодаря повышению температуры, в России можно будет выращивать новые сельскохозяйственные культуры, однако в них будет заводиться больше вредителей. Кроме того, самая серьезная угроза — это таяние вечной мерзлоты.

Из-за деградации этого слоя может произойти масса катастроф и аварий. Например, пострадают объекты, при строительстве которых не учитывали возможность таяния мерзлоты. Кроме того, в атмосферу попадут парниковые газы из нее.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал не бояться изменения климата, так как к концу тысячелетия зима все равно не сократится до двух месяцев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Климатолог объяснил причину ускоренного потепления климата в РФ по сравнению с остальным миром
Зафиксировано быстрое погружение под воду прибрежных городов
Обнаружена новая угроза изменения климата для человечества
Оценены катастрофические последствия от изменения климата
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 7 февраля
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»

«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»

Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
20:5712 марта

Раскрыта тайна древнегреческого компьютера

19:0012 марта

Поблизости от Земли нашли планету с уникальной атмосферой

17:5412 марта

Представлен самый мощный смартфон в мире

Наука и техника00:0221 декабря 2020

Размер — главное

Apple воскресила маленькие телефоны. Почему они оказались никому не нужны?
16:1612 марта

Найдено эффективное вещество против аллергии

15:1712 марта

В США назвали худший «российский» кошмар НАТО

13:5112 марта

В России рассказали о возможности отправить эсминец ВМС США на дно Черного моря

Наука и техника00:0113 декабря 2020

Фатальная ошибка

Cyberpunk 2077 стала главной игрой года. Почему в нее невозможно играть?
13:0112 марта

Раскрыта конструкция складного смартфона Xiaomi

12:1712 марта

Защищающую Прибалтику от России Бельгию спасут Нидерланды

11:2512 марта

Huawei возглавила рынок 5G-смартфонов

Россия
Кремль ответил на новые обвинения разведки США в адрес России
Оценена вероятность рождения ребенка с антителами к коронавирусу
«Союзные республики послали Москву на три буквы»
30 лет назад большинство граждан СССР проголосовали за сохранение Союза. Почему он все равно рухнул?
Шойгу оценил идею создания Армии Турана
«Мне казалось, что на всем свете я одна такая»
Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
Россиянин избил чужого ребенка в лифте и попал на видео
«Счет идет на дни»
Кирилла спасет только дорогое лекарство. Ему нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
В Польше объявили полный локдаун
В России начали разрабатывать сертификат для привитых от коронавируса
Страны Европы прекратят вакцинацию AstraZeneca
Прививки могли привести к тяжелым осложнениям и смерти
Иран назвал виновного в катастрофе со сбитым украинским самолетом
«Это дно, хуже быть не может»
Десять лет сирийцы страдают от кровопролитной войны. За эти годы страна погрузилась в разруху и хаос
Вооруженный ножом неизвестный напал на пенсионера во Франции
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
«Преемник — свой человек»
Самую закрытую страну бывшего СССР ждут большие перемены. Глава Туркмении готовится передать власть
«Мы совершили все возможные ошибки»
Все больше армян присоединяются к военным, требуя отставки Пашиняна. Почему он не намерен уходить?
Все материалы
Экономика
В России оценили «опасный для рубля период»
Страна советов
Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности
В «Росатоме» изучили инициативы по изменению системы закупок
Мастерская для авианосца
О строительстве уникального сухого дока для «Адмирала Кузнецова»
Аномальная зима в России поставила под угрозу будущий урожай
Мейд ин Чайна
Китай решил захватить мировой рынок электрических автомобилей. Сможет ли он потеснить Tesla?
В России нашли способ обезопасить госдолг от санкций США
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ поймала в Крыму украинского шпиона с бомбой
«Прощайся с домом, ты его больше не увидишь»
«Русского Илона Маска» пытали и убили в СИЗО. Кому перешел дорогу талантливый инженер?
Для расстрелявшего коллег московского экс-полицейского запросили 22 года колонии
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Петербуржец принял москвича за нечистую силу и избил до смерти
«Их аппетиты перешли все грани разумного»
 
Заключенные устроили бунт в московском СИЗО «Водник»
Все материалы
Наука и техника
Цвет войны
Оккупированная Украина глазами гитлеровских солдат. Редкие снимки времен Второй мировой
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Владимир Лапицкий«Обломок клинка пробил ему грудь»
Как один из лучших советских фехтовальщиков едва не погиб во время поединка на Олимпиаде в Москве
«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Реалу» и вылетела из Лиги чемпионов
Джон Геддерт с гимнастками сборной США на Олимпийских играх в Лондоне«Больше он не причинит боль девушкам»
Бывший тренер сборной США покончил с собой накануне суда. Его обвинили в насилии над гимнастками
«Спартак» заинтересовался 100-килограммовым американцем
Ветер северный
Дерби «Арсенал» — «Тотенхэм» и сражение МЮ с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
Тренер получил два года лишения свободы за смерть восьмилетнего хоккеиста
Все материалы
Культура
Сами-то местные?
Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?
Партнерский материал
Совсем опопсели
Кто получил «Грэмми» в 2021 году и кто заслуживает премию на самом деле
На максималках
Откровенные клипы, вопли и оглушающие басы: как звучит гиперпоп и почему это «музыка будущего»
Певица Манижа представит Россию на «Евровидении»
Артистку выбрали россияне в эфире Первого канала. С кем она соревновалась?
Все материалы
Интернет и СМИ
Взломавшего Маска, Гейтса и Безоса хакера посадили в тюрьму
Мясников призвал россиян равняться на американцев
«Мы перестали получать кайф»
Он рассказывал о свободной любви и спасал от самоубийства: каким был легендарный журнал «Птюч»
Появилась карта исчезающего наследия России
Планета боли
Беспросветная тьма и маленькая надежда на светлое будущее — на снимках лучших фотографов мира
Ургант нашел неожиданное применение лицу Моргенштерна
В России впервые замедлили социальную сеть. Под удар попал Twitter
Роскомнадзор ограничил работу Twitter. После этого у россиян начались проблемы с интернетом
Все материалы
Ценности
Бренд отретушировал фото младенца ради лучшей рекламы и разгневал его мать
«Тело — это не благо и не зло»
Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
Фанаты прозвали Дуа Липу стриптизершей после ее выступления на «Грэмми» в белье
Женщина отказалась от стрижки на 13 лет и показала результат
Неземная нагота
Женщины в клетках, обнаженные марсианки и гимн СССР: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Отличие внешности Анастасии Решетовой на фото и видео вызвало споры в сети
Александра Коллонтай «Она стала самой известной женщиной в стране»
Как советская революционерка влюбляла в себя чиновников и отчаянно боролась за права женщин
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Мужчина решил научить друга играть в лотерею и разбогател на 40 миллионов рублей
Диетолог назвала три способа побороть тягу к сладкому
«Во время родов я орала, а местные нянечки стояли и смеялись»
История россиянки, которая уехала зимовать на Шри-Ланку и встретила там мужа в набедренной повязке
200-килограммовый курьер за год сбросил 126 килограммов и дал совет худеющим
Бостон Корбетт«Всемогущий Бог направил меня»
Месть убийце президента и побег из психбольницы на пони: история жизни настоящего безумного шляпника
12-летняя девочка досрочно окончила школу и решила заняться освоением космоса
Дана Линн Додд (Лаванда Доу)Девушка с идеальной улыбкой
Полиция 12 лет не могла раскрыть дело убитой в лесу девушки. В сети сделали это за два месяца
Все материалы
Toyota представила концепт X Prologue
Космические странники: оцените невероятные концепт-кары 60-70-х годов
Эти клиновидные суперкары кажутся слишком футуристичными даже сегодня
BMW раскрыла внешность электрического лифтбека i4
BMW iDrive 8: мультимедиа будущего
Невербальное общение, глубокая персонализация и «облачные» карты
Audi прекращает разработку новых двигателей
Автомобильный квиз №5
Проверьте свои знания в еженедельной автомобильной викторине
Электрокар BMW iX появится в России через год
Все материалы
Дом
«Москва-Сити» останется без апартаментов
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
В России сгорел памятник Воину-освободителю из «огнеупорного материала»
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси на стене тюрьмы
Россиянину помогут списать миллионный долг за услуги ЖКХ
Между нами тает лед
Дома миллионов россиян оказались под угрозой из-за тающей мерзлоты. Как спасти российскую Арктику?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы