Ученый назвал главную климатическую угрозу для России

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев назвал главной климатической угрозой для России глобальное потепление. По его словам, на территории страны оно идет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах, а в Арктике еще быстрее. Интервью с ученым публикует «Взгляд».

Как объяснил эксперт, этот процесс обусловлен тем, что в средних широтах Северного полушария площадь суши меньше, чем площадь океана. Соответственно, между поверхностью планеты и атмосферой нет эффективного теплообмена, а суша быстрее реагирует на смену температуры.

Киселев отметил, что потепление имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Благодаря повышению температуры, в России можно будет выращивать новые сельскохозяйственные культуры, однако в них будет заводиться больше вредителей. Кроме того, самая серьезная угроза — это таяние вечной мерзлоты.

Из-за деградации этого слоя может произойти масса катастроф и аварий. Например, пострадают объекты, при строительстве которых не учитывали возможность таяния мерзлоты. Кроме того, в атмосферу попадут парниковые газы из нее.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал не бояться изменения климата, так как к концу тысячелетия зима все равно не сократится до двух месяцев.