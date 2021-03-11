Зафиксировано быстрое погружение под воду прибрежных городов

Ученые Университета Восточной Англии в Великобритании зафиксировали, что погружение прибрежных районов под воду происходит в несколько раз быстрее. Оказалось, что это происходит не только из-за повышения уровня моря, связанного с глобальным потеплением, но и из-за оседания суши в результате прямой деятельности человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

Скорость погружения прибрежной суши под воду оценивается в 2,6 миллиметра в год за последние два десятилетия. Однако, согласно новым подсчетам, увеличение уровня моря в уже пострадавших регионах происходит в четыре раза быстрее и достигает 7,8-9,9 миллиметра в год.

Быстрые темпы опускания в дельтах и расположенных в них городах вызваны деятельностью человека, включая откачку грунтовых вод, добычу нефти и газа, защиту от наводнений, а также строительством плотин, которые предотвращают образование новых отложений. Оседание суши затрагивает 58 процентов населения мира, живущего в прибрежных районах.

По словам ученых, оседание суши стало одной из основных причин переноса столицы Индонезии из Джакарты на остров Борнео. Крупные прибрежные города с миллионным населением станут самыми уязвимыми для приливов, отливов и штормовых нагонов. Замедлить темпы опускания можно с помощью внедрения политики ответственного управления грунтовыми водами.