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Путин предупредил о масштабных паводках в России

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством предупредил о масштабных паводках в России. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 31 марта.

«Достаточно непростая обстановка по паводкам может сложиться в целом в ряде регионов Российской Федерации, прежде всего, конечно, на Дальнем Востоке», — сказал глава государства.

В зону подтопления из-за весенних паводков могут попасть пять тысяч поселений и 1,5 миллиона человек, уточнил он.

Путин также сообщил, что в 11 регионах уже начался пожароопасный сезон.

22 марта МЧС России проинформировало о начале весенних паводков в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В министерстве отметили, что обычно на их территории данное природное явление возникает из-за обильных осадков и таяния ледово-снегового покрова.

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