Врач предупредил россиян об опасности пикников и шашлыков на природе

Любители пикников на природе в некоторых случаях рискуют здоровьем. Об этом в разговоре с «Москвой 24» россиян предупредил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.

По его словам, весной возрастает статистика отравлений из-за начала сезона шашлыков. Наибольшую опасность пищевой токсической и кишечной инфекции представляет сама еда, например, при неправильном хранении. Так, мясо для шашлыка желательно мариновать самостоятельно либо покупать готовый продукт в проверенных магазинах. При этом отравление может случится даже если шашлык будет просто долго лежать на солнце, поэтому готовое мясо необходимо съесть в ближайшие 30-50 минут.

Крайне нежелательно брать с собой салаты с майонезом. Их лучше заменить нарезанными овощами без заправки. Бактерии в бутербродах начинают развиваться через несколько часов, так что их надо употребить максимум через четыре часа после приготовления. Продукты лучше хранить в специальной сумке-холодильнике либо съедать блюда по мере их приготовления.

Перед началом готовки необходимо подготовить шампуры и решетки, обработав их над огнем. Столы желательно подготовить перед началом трапезы, протерев их спиртосодержащими салфетками либо постелив на них одноразовую скатерть. Таким образом можно избежать иерсиниоза — бактериальной инфекции, передающейся через грызунов. «Если они бегали по поверхности, а люди положат на нее продукты или столовые приборы, есть высокий риск заболевания иерсиниозом. Заболевание протекает как острая кишечная инфекция, с тошнотой, рвотой, жидким стулом», — сказал медик.

Он отметил, что также желательно постоянно очищать и дезинфицировать руки, а также носить одежду, защищающую от клещей. Акинфиев добавил, что алкоголь не защищает человека от отравления и губителен только для возбудителя ботулизма.

Ранее представитель департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов говорил, что на пикнике россияне рискуют не только отравиться, но и получить тепловой удар или порезы с ожогами.